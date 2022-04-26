الرئيس الكوري المنتخب يعرب عن أمله في إقامة شراكة تطلعية مع اليابان

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك يول، في رسالة خطية إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن أمله في إقامة شراكة تطلعية مع اليابان.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، أن وفد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول، سلم الرسالة خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا، حيث تم الاتفاق على ضرورة بذل جهود من أجل التنمية الموجهة نحو المستقبل ومن أجل المصالح المشتركة.



وقال النائب من حزب سلطة الشعب الكورية جيونج جين سوك، "إن رسالة يون تتضمن رغبته في متابعة شراكة تطلعية مع اليابان مع مواجهة التاريخ المشترك، وهو موقف تم تكريسه في إعلان عام 1998 بين رئيس كوريا الجنوبية آنذاك كيم ديه-جونغ ورئيس الوزراء الياباني آنذاك كيزو أوبوتشي.



وأضاف جيونج إن "رئيس الوزراء الياباني يتفق على التفاهم حول فكرة توريث وتعزيز روح إعلان كيم-أوبوتشي"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استعادة الثقة بين البلدين.



وقال: "وتحقيقا لهذه الغاية، نقلنا وجهة نظرنا بشأن الحاجة إلى توسيع وتنشيط التبادلات الشعبية المعلقة بسبب كورونا وأسباب أخرى.. ويوافقنا رئيس الوزراء كيشيدا في هذا الرأي".



وقد وصل وفد يون المكون من 7 أعضاء إلى اليابان يوم الأحد لإجراء "مشاورات سياسية" مع المسؤولين اليابانيين، قبل إطلاق الإدارة الجديدة في 10 مايو.