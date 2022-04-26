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الرئيس السيسي: على المثقفين والإعلاميين والسياسيين مسئولية الحفاظ على مصر

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:10 م
الرئيس السيسي: على المثقفين والإعلاميين والسياسيين مسئولية الحفاظ على مصر الرئيس السيسى
كتب إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المثقفين والإعلاميين والمفكرين والسياسيين، عليهم مسئولية أمام الله سبحانه وتعالي، في الحفاظ على مصر، حتى يتشكل وعي حقيقي لدى المجتمع، قادر على أن يكون كتلة صلبة لمواجهة كل المحاولات التي تستهدف البلد.
 
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أنه عندما التقى بالإعلاميين في توشكى، قال لهم "إن سيدنا سليمان حكم لأختين كانتا تتصارعان على طفل، فقال لهم "قطعاه اثنين"، فالأم قالت "خدوه بس يعيش"، مردفا: "وقالت مش مهم يعيش معايا، والمهم إنه يعيش"، مسترسلا: "مش مهم مصر تبقى معايا، بس مصر تعيش".
 
وأكمل الرئيس: "أنا والله صادق معاكم، والكلام ده أنا قلته في أحد جلسات المجلس العسكري أثناء 2011، وقبل الانتخابات بـ6 شهور، كانوا بيقولوا مين اللي جاي، فقلت لهم الإخوان، فحصل نقاش وقلت لهم البلد بالإخوان ولا مفيش بلد؟ اختاروا.. ساعتها زمايلي اللي كانوا معايا في المجلس استغربوا.. ولكن ربنا ألهمنا الصدق والصواب والقدرة على التمييز".
 
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

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