اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى بإفطار الأسرة المصرية: مستعد آكل ربع أكلة لمدة سنة.. بس مصر تعيش

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:05 م
الرئيس السيسى بإفطار الأسرة المصرية: مستعد آكل ربع أكلة لمدة سنة.. بس مصر تعيش الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: هقول لكم كلمة صعبة لكم جميعا، أنا مستعد آكل ربع أكلة لمدة سنة بس مصر تعيش.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، أن الشعب المصرى صلب أوى، وفاهم بتكلم عن الناس البساط في الشارع، وأنا واحد منهم.

 

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

 

 

 


الرئيس السيسى

اخبار مصر

إفطار الاسرة المصرية

عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

افطار الاسرة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة