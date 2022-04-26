الرئيس السيسى بإفطار الأسرة المصرية: مستعد آكل ربع أكلة لمدة سنة.. بس مصر تعيش

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: هقول لكم كلمة صعبة لكم جميعا، أنا مستعد آكل ربع أكلة لمدة سنة بس مصر تعيش.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، أن الشعب المصرى صلب أوى، وفاهم بتكلم عن الناس البساط في الشارع، وأنا واحد منهم.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.