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الرئيس السيسى بإفطار الأسرة المصرية: كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:41 م
الرئيس السيسى بإفطار الأسرة المصرية: كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية
كتب أيمن رمضان

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى بالأعياد التي اختلطت بها أعياد المسلمين والمسيحيين، وتابع: " كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم يجمعنا على المحبة".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أن العهد الذى بينى وبينكم منذ تكليفى والصدق فى القول والإخلاص فى العمل والانتماء لله والوطن ابتغاء لله وإنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام الأمة، وتابع: "عزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال إن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت، موضحا خلال إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.


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