اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق بقطعة أرض قرب محطة وقود بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:50 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بقطعة أرض قرب محطة وقود بالقناطر الخيرية جانب من الحريق
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق في قطعة أرض بقرية شلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، في كميات من الحشائش والبوص والمخلفات، دون وقوع خسائر بشرية، ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق عقب سيجارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في قطعة أرض بنطاق الوحدة المحلية لقرية شلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

انتقل العميد هيثم شحاتة رئيس الحماية المدنية في القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق في حينه دون أي تداعيات أو إصابات بشرية وتوصلت التحريات أن الحريق شب في قطعة أرض مساحتها حوالى 8 قراريط بنطاق الوحدة المحلية بشلقان على طريق "القناطر - الحادثة"، بالقرب من محطة وقود، وذلك في بعض الحشائش والبوص والمخلفات، ولا توجد أي خسائر أو إصابات.

جرى توجيه نائب رئيس المدينة لمكان الواقعة في حينه للمتابعة ميدانيا وتقديم الدعم، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.


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محطة وقود

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