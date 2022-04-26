اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة والإلزام باستخراج جديدة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:24 ص
الحكومة تنفى وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة والإلزام باستخراج جديدة المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة، تواصل المركز  مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة.
 
وأكدت  أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.
 
 
WhatsApp Image 2022-04-26 at 11.20.16 AM

شهادات الميلاد

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توقيع مذكرتى تعاون جديدتين مع الإمارات لتطوير محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر

الأحد، 24 أبريل 2022 04:56 م

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصناعة الإماراتى والوفد المرافق ملفات التعاون

الأحد، 24 أبريل 2022 04:45 م

مدبولى يستعرض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الخدمة الوطنية وشركات خاصة

الأحد، 24 أبريل 2022 03:49 م

الجمهورية الجديدة تنفذ خطة وطنية شاملة لتغيير وجه الحياة بأرض الفيروز.. استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لتنمية سيناء خلال 8 سنوات.. إنشاء 6 مدارس يابانية و3 مدارس تكنولوجيا لأول مرة فى سيناء ومدن القناة

الأحد، 24 أبريل 2022 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة