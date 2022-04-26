اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:08 م
أكرم القصاص
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الحكومة اليابانية تقرر توفير مساعدات غذائية بشكل مباشر إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:00 م
الحكومة اليابانية تقرر توفير مساعدات غذائية بشكل مباشر إلى أوكرانيا اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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قررت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء توفير مساعدات غذائية بشكل مباشر إلى ضحايا العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. 


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- في نشرتها الإنجليزية - أن وزارة الزراعة والثروة السمكية اليابانية قررت شحن الإمدادات الغذائية الطارئة عقب تسلمها طلبا من أوكرانيا الشهر الماضي.


وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن طوكيو كانت توفر المساعدات إلى أوكرانيا من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمات أخرى، وستعزز اليابان من دعمها لأوكرانيا بناء على القرار الأخير.


وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية إنها تخطط لشحن حوالي 15 طنا من الإمدادات الغذائية (تتضمن 33 ألف علبة سمك، و36 ألف عبوة أرز مطهى مسبقا، و1600 علبة خبز، و2800 عبوة حليب مجفف).. مشيرة إلى أنها ستحصل على الإمدادات من منتجين يابانيين وستقوم طائرة مستأجرة بنقلها إلى بولندا بحلول أوائل شهر مايو المقبل.


تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المواطنين الأوكرانيين يكافحون من أجل الحصول على القدر الكافى من الطعام في ظل احتدام النزاع مع روسيا، وأصبح نقص الغذاء في شرق البلاد أمرا خطيرا.


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