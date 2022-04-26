الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لموظف بتهمة اختلاس أموال جهة عمله بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، بمعاقبة موظف بشركة للمجمعات الاستهلاكية سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وايمن عبد الرازق وأمانة سر ممدوح غريب.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بصفته موظفا عاما، ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة بإحدى شركات المجمعات الاستهلاكية، اختلس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس البضائع البالغ مقدارها 90 آلف جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلمه له بسب وظيفته لبيعها وتوريد ثمنها إلا أنه احتبسها لنفسه بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.