التعليم تواصل تدريب طلاب الثانوى العام على استخدام التابلت فى الامتحان

كتب ـ محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، تدريبا لطلاب الصف الأول الثانوى العام على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، حيث يتم تدريب الطلاب فى مادة الأحياء، على أن يتدرب طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الأربعاء 27 أبريل فى مادة الأحياء والجغرافيا.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتاحة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام يومى 18و19 أبريل الجارى تدريبات على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية ثم توقفت بسبب الإجازات الرسمية ويتم استئنافها اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:



- سوف نستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.



- تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا (اسئلة مقاليه) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.



-تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

