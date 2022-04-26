اليوم السابع
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البيت الأبيض: لا نتوقع نقصا فى المواد الغذائية رغم الحرب على أوكرانيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:04 م
البيت الأبيض: لا نتوقع نقصا فى المواد الغذائية رغم الحرب على أوكرانيا جين ساكى
كتب أحمد عرفة

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قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنها لا تتوقع نقصا في المواد الغذائية رغم الحرب على أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف: "إن الوضع حول أوكرانيا أصبح حافزا للعديد من المشكلات، التى تراكمت في المنطقة الأوروبية - الأطلسية".

وأضاف لافروف، فى مستهل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى موسكو، اليوم الثلاثاء: "لقد استجبنا على الفور لمبادرتكم لإجراء اتصالات في موسكو بشأن العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا، الذي حفز العديد من المشاكل التي تراكمت على مدى العقود الماضية في المنطقة الأوروبية-الأطلسية".

وتابع لافروف: "بالطبع نقدر رغبتكم في هذه الأوقات الصعبة في أن تبدأوا بجدية في التفكير في كيفية تطبيق مبدأ التعددية، الذي عارضه الغرب بصراحة في السنوات الأخيرة، حيث ركز للأسف على إقامة عالم أحادي القطب".

وشدد لافروف على أن التعددية الحقيقية يجب أن تقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.


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