البنتاجون: لا نرى أى سبب لتصاعد الأزمة فى أوكرانيا كى تصبح صراعا نوويا

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جون كيربي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أي سبب لتصاعد الأزمة في أوكرانيا كي تصبح صراعا نوويا، لافتا إلى عدم وجود تغير في مستوى جاهزية قوات الردع الاستراتيجي لديها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، "أتفق مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية ويجب ألا تندلع، لا يوجد أسباب لوصول الصراع الحالي في أوكرانيا إلى هذا المستوى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية،: "كما قلت سابقا، نحن نراقب الوضع عن كثب. لا نرى أي شيء من شأنه أن يجبرنا على تغيير مستوى جاهزية قوات الردع النووي الاستراتيجي لدينا، ودرجة استعدادنا للدفاع عن بلادنا وحلفائنا".

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف "إن الوضع حول أوكرانيا أصبح حافزا للعديد من المشكلات، التى تراكمت في المنطقة الأوروبية - الأطلسية".

وأضاف لافروف، فى مستهل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى موسكو، اليوم الثلاثاء، "لقد استجبنا على الفور لمبادرتكم لإجراء اتصالات في موسكو بشأن العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا، الذي حفز العديد من المشاكل التي تراكمت على مدى العقود الماضية في المنطقة الأوروبية-الأطلسية".

وتابع لافروف: "بالطبع، نقدر رغبتكم في هذه الأوقات الصعبة في أن تبدأوا بجدية في التفكير في كيفية تطبيق مبدأ التعددية، الذي عارضه الغرب بصراحة في السنوات الأخيرة، حيث ركز للأسف على إقامة عالم أحادي القطب".

وشدد لافروف على أن التعددية الحقيقية يجب أن تقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.