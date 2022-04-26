الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار يلزم الدول الخمس دائمة العضوية بتبرير استخدامها لحق النقض

كتب أحمد عرفة

أعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع قرار يلزم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتبرير استخدامها لحق النقض ومناقشته أمام الجمعية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ندد الأمين العام للأمم المتحدة مقتل المدنيين، وكذلك الهجمات على المرافق الصحية، التي وقعت في محلية كرينك في ولاية غرب دارفور في السودان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له إلى وقف فوري لأعمال العنف. وقدم خالص التعازي لأسر القتلى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز الأمن في دارفور بما في ذلك من خلال تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل للخطة الوطنية لحماية المدنيين.