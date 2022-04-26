أمين عام الأمم المتحدة يندد بمقتل مدنيين والهجوم على مرافق صحية بدارفور

كتبت : هند المغربي

ندد الأمين العام للأمم المتحدة مقتل المدنيين، وكذلك الهجمات على المرافق الصحية، التي وقعت في محلية كرينك في ولاية غرب دارفور في السودان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له إلى وقف فوري لأعمال العنف. وقدم خالص التعازي لأسر القتلى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز الأمن في دارفور بما في ذلك من خلال تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل للخطة الوطنية لحماية المدنيين.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق، وإجراء تحقيق مستقل في أحداث كرينك لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

من ناحية أخرى، أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عمليات القتل "الشنيعة" للمدنيين والهجمات على المرافق الصحية في كرينك، داعيا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في المنطقة.

وذكر فولكر بيرتس، في بيان، السلطات والمجموعات المسلحة بالتزاماتها القانونية الدولية المتعلقة بحماية جميع المدنيين ومنشآت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس وأنظمة المياه.

كما دعا الممثل الخاص للأمين العام إلى "إجراء تحقيق مُستفيض، وشفاف، تُنشرُ نتائجهُ على الملأ، وبما يُسهمُ في تحديد هوية مُرتكبي أعمال العنف، ومثولهم أمام العدالة."

وأشار الممثل الخاص للأمين العام إلى الحاجة الماسة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، مؤكدا أن الأمم المتحدة في السودان ستبقى على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة للمحتاجين.