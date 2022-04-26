اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:36 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة تحذر من كوارث بسبب تجاهل مخاطر التغيرات المناخية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:00 م
الأمم المتحدة تحذر من كوارث بسبب تجاهل مخاطر التغيرات المناخية الأمم المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من دخول البشرية في "دوامة تدمير ذاتي"؛ بسبب تجاهل المخاطر الكبيرة للتغيرات المناخية.. وقالت: إن "العالم يعاني من تصور خاطئ للمخاطر يفاقم الأنشطة والسلوكيات التي تسبب عددا متزايدا من الكوارث حول العالم".


وتوقع تقرير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكيةـ حدوث كوارث ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة بوتيرة أكبر في السنوات المقبلة.


وكانت رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري، قد نبهت إلى أنه يمكن منع الكوارث إذا استثمرت الدول الوقت والموارد لفهم مخاطرها وتقليلها، ولكنها حذرت في الوقت ذاته من أنه "من خلال التجاهل المتعمد للمخاطر وعدم اعتبارها في عملية صنع القرار، فإن العالم يمول فعليا تدميره".


يذكر أن معظم الخسائر المتعلقة بالكوارث لاتغطيها شركات التأمين، فمنذ عام 1980 تم تغطية حوالي 40% فقط من الخسائر على مستوى العالم، لكن النسبة تتراجع في البلدان النامية إلى أقل من 10%.


الأمم المتحدة

التغيرات المناخية

مكتب الأمم المتحدة

مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

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