افتتاح معرض أهلا بالعيد بجامعة حلوان لتوفير منتجات بأسعار مخفضة

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان معرض أهلاً بالعيد، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وذلك في إطار اهتمام الكلية بدعم الطلاب والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

افتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مؤكداً على اهتمام الجامعة الكبير بأبنائها الطلابية وتلبية احتياجاتهم من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عليهم والتواصل والتآلف بينهم ، وتعزيز روح الانتماء لجامعتهم، مهنئاً الأمة الإسلامية ومصر الحبيبة وأبناء جامعة حلوان بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وهنأت الدكتورة ميسون قطب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بهذه المناسبة الكريمة، موضحة أن المعرض جاء لعرض منتجات كبرى الشركات المصرية العريقة بتخفيضات هائلة في العديد من المجالات كالمفروشات والملابس، والكليم اليدوي، و المنتجات الخزفية والزجاج، وطباعة المنسوجات ، والاكسسوارات، والكيماويات، والمنظفات، والحلويات، وكعك العيد وغيرها.

وأضافت أن المعرض جاء بهدف الاحتفال بالعيد وتوفير منتجات العيد بأسعار مخفضة ، ودعم الطلاب والعاملين غير القادرين وتقديم المنتجات لهم مجاناً.