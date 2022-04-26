استخبارات بريطانيا تحذر من الارتفاع العالمى بأسعار الحبوب بسبب حرب أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت الاستخبارات البريطانية من أن الغزو الروسى المستمر لأوكرانيا قد أدى إلى تعطيل كبير فى الإنتاج الزراعى للبلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت.

وأشار تحديث استخباراتى دفاعى عن الصراع صادر عن وزارة الدفاع البريطانية إلى أن حصاد الحبوب الأوكرانى لعام 2022 سيكون أقل على الأرجح بنسبة 20% عن العام السابق بسبب قلة المناطق المزروعة فى أعقاب الغزو.

وتعد أوكرانيا رابع أكبر منتج ومصدر للمنتجات الزراعية، ويمكن أن يؤدى نقص إمداد الحبوب إلى ارتفاع عالمى فى أسعار الحبوب، بحسب تحديث الاستخبارات البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع إن أسعار الحبوب المرتفعة يمكن أن تهدد الأمن الغذائى العالمى، لاسيما فى الدول الأكثر فقرا.

وجاء التحذير القاتم بعد أسبوع فقط من قول صندوق النقد الدولى بأن الصراع فى أوروبا يساهم فى تخفيض اقتصادى لـ 143 دولة، ووصفت ارتفاع معدلات التضخم بأنها خطر واضح وقائم على الاقتصاد العالمى.

وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفيا إن الحرب عطلت التجارة العالمية فى الطاقة والحبوب وتهدد بنقص غذاء فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وحذرت جورجيفا أيضا من تجزئة الاقتصاد العالمى فى كتل جيوسياسية مع فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا.

وقالت إنه فى عالم تخلق فيه الحرب فى أوروبا جوعا فى أفريقيا، وفى ظل وباء يحاصر العالم فى أيام وتتردد صداه لسنوات، وحيث تعنى الانبعاثات فى أى مكان ارتفاع مستويات البحار فى كل مكان تقريبا، فإن التهديد للرخاء الجماعى الناجم عن انهيار التعاون الدولى لن يكون مبالغا فيه.