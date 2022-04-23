تنفيذ 338 مشروعا للرى بقرى ومراكز البحيرة بتكلفة 4 مليارات و836 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة قد شهدت طفرة فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوق خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأشار إلى أن قطاع الرى شهد خلال الفترة من 2018 وحتى الآن تنفيذ 338 مشروع بتكلفة إجمالية 4 مليار 836 مليون جنيه منها 150 مشروعا بقطاع الرى بتكلفة 2 مليار 324 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من 113 مشروعا بتكلفة 2 مليار و340 مليون جنيه وجارى العمل بـ 37 مشروعا بتكلفة 281 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعات تأهيل الترع وتأتى تتضمن 188 مشروعا تم الإنتهاء من 30 مشروعا بتكلفة 300 مليون جنيه وجار العمل بـ 158 مشروعا بتكلفة إجمالية مليار 915 مليون جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة أن قطاع الرى من أبرز القطاعات التى حظيت باهتمام القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية لما له من أهمية فى تحقيق الأمن المائي، وكأحد القطاعات المهمة، التى لها صلة مباشرة بالمواطن.

وأشار إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات فى قطاع الرى وتأهيل الترع بكافة قرى المحافظة، وذلك لمواجهة الإهدار وتقليل الفاقد من مياه الرى، حيث أن تلك المشروعات الجديدة من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة، والتى تستهدف تطوير منظومة الرى وتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة فى نهايات الترع وكذلك مواجهة تلوث مياه الرى.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت تنفيذ 4325 مشروعا فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 80 مليارا 500 مليون جنيه تم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة 49 مليارا و500 مليون جنيه وجار العمل بعدد 691 مشروعا بتكلفة 31 مليار جنيه.