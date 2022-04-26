إصابة 14 شخصا فى حادثى سير منفصلين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 14 شخصا، اليوم الثلاثاء، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم ، إثر وقوع حادثى سير منفصلين بنطاق محافظة الشرقية،حيث شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

فيما وقع الحادث الثانى على طريق الزقازيق كوبرى الحوشة أبو الأخضر العصلوجي، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية تروسيكل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادثى تصادم، الأول بنطاق المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، والأخر على طريق الزقازيق كوبرى الحوشة أبو الأخضر العصلوجى، وأسفر الحادثين عن إصابة 14 شخصا بإصابات متنوعة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج ، وتم رفع أثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.