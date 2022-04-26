وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و26 أبريل بلغ حوالي 22 ألفا و100 جندي و918 دبابة و2308 مركبات قتالية مدرعة و416 من الأنظمة المدفعية و149 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و69 من أنظمة الدفاع الجوي و184 طائرة و154 مروحية و1643 مركبة و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و205 طائرات بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و31 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها ما تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن صاروخين من طراز كروز حلقا على ارتفاع منخفض صباح اليوم الثلاثاء فوق محطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا، كما تواصل روسيا قصف زابوروجي.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) عن الخدمة الصحفية للشركة الوطنية لتوليد الطاقة الذرية "انرجواتوم" القول "حلق صاروخان لروسيا اليوم على ارتفاع منخفض فوق موقع محطة الطاقة النووية زابوريزهيا، وإن تحليق صواريخ منخفضة الارتفاع مباشرة فوق الموقع حيث توجد 7 منشآت نووية بكمية هائلة من المواد النووية، يشكل مخاطر هائلة، وفي النهاية، يمكن للصواريخ أن تضرب منشأة نووية أو أكثر، وهذا ينذر بكارثة نووية وإشعاعية حول العالم".

وأضاف" تعد هذه المحطة، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وفي ليلة 4 مارس الماضي تم الاستيلاء عليها من قبل الجيش الروسي بعد هجوم بالدبابات وما تزال تحت سيطرته".

كما ذكرت "يوكرينفورم" أن الجيش الروسي قد جمع عددا كبيرا من المعدات والأفراد في أحد أقسام الخط الأمامي ويحاول التحرك في اتجاه زابوريزهيا، أطلقت القوات الروسية النار على مدينة زابوروجي فجر اليوم، ولم ترد تقارير حتى الآن عن عدد الإصابات أو الخسائر، وفقا للإدارة العسكرية الإقليمية لزابوريزهيا.