وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندى شيرمان ومدير مكتب رئيس المجلس الأوروبي فريديريك برنارد في واشنطن العاصمة.

وثمنت شيرمان، بحسب البيان، الدعم المالي والإنسانى والعسكرى القوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مؤكدة استمرار دعم الولايات المتحدة القوي لتطلعات أوكرانيا الأوروبية.