اليوم السابع
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أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 26-4-2022

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:54 ص
أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 26-4-2022 عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26-4-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.
 
وسجل الريال السعودي سعر 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه 23.54 جنيه للشراء، 23.73 جنيه للبيع،  وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.52 جنيه للشراء، و 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.76 للشراء، 19.95 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.54 جنيه للشراء، 23.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 58.28 جنيه للشراء، و 60.77 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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