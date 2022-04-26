أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأضاف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية.

وفى هذا الإطار وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تعزيز جهود تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

كما وجه الرئيس في ذات السياق بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام الميلادي الحالي، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر، على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة... فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".





سحب عينات إندومى لكشف عدم صلاحية منتج الشطة ونكهتى الدجاج والخضار



في إطار مسئوليات وصلاحيات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، تقوم الهيئة بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الاغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم لمتطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، تضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وصولاً إلى المستهلك في منافذ البيع النهائية سواء من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو الكترونية لبيانات كافة منتجات المنشأة والعملاء الذين قامت المنشأة بتوريد منتجاتها إليهم.

وفي هذا الإطار وفي ضوء التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فإن الهيئة تود إيضاح بعض الحقائق حول سحب منتج الإندومي من الأسواق:

- تقوم الهيئة بسحب دوري لاختبارات معملية للمنتجات الغذائية المختلفة من خلال رصدها لسلامة تلك المنتجات المطروحة في الأسواق بما فيها منتجات الشركات التي اعتمدتها الهيئة كمنشآت مدرجة بالقائمة البيضاء.

- قامت الهيئة بسحب عينات من الاسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدي سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنة المسموح بها للاستهلاك الأدمي.

- قامت الهيئة على الفور بإخطار الشركة بضرورة:

• سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.

• ايقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض.

• عدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذا.

• إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

- استجابت الشركة على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.





التعليم: امتحانات الثانوية العامة بنظام أوبن بوك والأسئلة وفق التقييم الجديد



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون وفق نظام التقييم الجديد هدفها قياس نواتج التعلم وستخاطب الفهم والتحليل والتطبيق وليس الحفظ.

وأوضحت، أنه يجب على الطلاب التحضير لهذه النوعية من الأسئلة كما أنهم تدربوا علي شكل هذه الأسئلة خلال السنوات الماضية، مشددة على أن الامتحانات ستعقد وفق نظام الأوبن بوك من خلال تسليم الطالب ورقة مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

طقس الغد حار نهارا بأغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 28 درجات والصغرى 14.

وفاة اللواء محسن حمدى عضو فريق مفاوضات طابا



توفى مساء أمس الإثنين اللواء محسن حمدى، عضو الفريق المصرى فى مفاوضات طابا، و رئيس اللجنة العسكرية المشرفة على انسحاب إسرائيل من سيناء.

وشارك اللواء محسن حمدى فى المفاوضات مع الإسرائليين لمدة تزيد عن 7 سنوات حتى عودة طابا ورفع العلم المصرى عليها فى 19 مارس 1989، وذلك بعد مفاوضات شاقة شارك فيها عدد من الخبراء والعسكريين المصريين.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستوى الإشعاع فى تشيرنوبل غير طبيعى



قال رافائيل جروسى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مستوى الإشعاع في تشيرنوبل غير طبيعي، وأوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن سيطرة روسيا على تشيرنوبل كانت خطيرة جدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف "إن الوضع حول أوكرانيا أصبح حافزا للعديد من المشكلات، التى تراكمت في المنطقة الأوروبية - الأطلسية.

وأضاف لافروف، فى مستهل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى موسكو، اليوم الثلاثاء، "لقد استجبنا على الفور لمبادرتكم لإجراء اتصالات في موسكو بشأن العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا، الذي حفز العديد من المشاكل التي تراكمت على مدى العقود الماضية في المنطقة الأوروبية-الأطلسية".

وتابع لافروف: "بالطبع، نقدر رغبتكم في هذه الأوقات الصعبة في أن تبدأوا بجدية في التفكير في كيفية تطبيق مبدأ التعددية، الذي عارضه الغرب بصراحة في السنوات الأخيرة، حيث ركز للأسف على إقامة عالم أحادي القطب".

وشدد لافروف على أن التعددية الحقيقية يجب أن تقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

ميلاد هلال شوال السبت المقبل.. والإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا



يولد هلال شهر شـوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت المقبل 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 20 دقيقة ) ، وبذلك يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك ) .

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.





المالية: إلزام الممولين بمنظومة الإيصال الإلكترونى اعتبارا من 1 يوليو 2022



أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة فى الاسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها كإمتداد طبيعي في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب، لافتًا إلى أنه بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى اعتبارًا من 15 أبريل 2022، وسوف يبدأ إلزام الممولين بالمنظومة اعتبارًا من 1 يوليو2022، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الايصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وأوضح عبد القادر أن التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني (على البيئة الفعلية) لغير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يكون عن طريق التوجه إلى المركز / المأمورية التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة أو التسجيل الذاتي عن طريق استخدام الختم الإلكتروني والدخول على رابط التسجيل الذاتي، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سوف يتم إضافة الصلاحيات الخاصة بمنظومة الايصال الإلكتروني دون حاجه الى إجراءات تسجيل جديد ، مشيرًا إلى أنه بالنسبه للتسجيل فى مرحلة التشغيل التجريبي(البيئة الإختبارية) من تاريخ 15/4/2022 ، يمكن التسجيل عن طريق إرسال بيانات الشركة والمفوض بالإيميل تسهيلاً على الشركات للتسريع من إجراءات اختبارات التكامل.

وقال عبد القادر إن هناك أربعة إجراءات للتسجيل لمرحلة ( التشغيل التجريبي ) يتمثل الإجراء الأول فى التسجيل علي البيئه الاختبارية بمنظومة الإيصال الإلكتروني بتسليم مستندات التسجيل بمنظومة الإيصال الالكتروني حيث يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بمنظومة الايصال الالكترونى مرفق به مستندات التسجيل إلى الايميل الرسمي للايصال الالكتروني





البنك المركزى: 36.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية منهم 16مليون سيدة



أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوي الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.





جدول امتحانات الثانوية الأزهرية.. تبدأ 4 يونيو وتنتهى 7 يوليو



اعتمد الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية للعام الدراسى 2021 _ 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو القادم، وتنتهى يوم 7 يوليو.

وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي في يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى.





البنك الأهلى: 5700 ماكينة ATM صرفت 15 مليار جنيه خلال 6 أيام



قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أكثر من 5700 ماكينة صراف آلى ATM صرفت نحو 15 مليار جنيه عبر 6.5 مليون عملية سحب نقدى خلال 6 أيام منذ يوم الأربعاء 20 أبريل وحتى يوم شم النسيم أمس.

جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى، يمتلك أكبر شبكة ماكينات صراف آلى تعد الأكبر بين البنوك المصرية، وتنتشر فى كافة الأماكن الحيوية فى الشوارع والأماكن العامة.