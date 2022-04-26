أحدث تداعيات حرب أوكرانيا.. ارتفاع حاد فى أسعار زيوت الطهى عالميا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الحرب الروسية فى أوكرانيا تتسبب فى ارتفاع أسعار زيت الطهى عالميا. وأشارت الوكالة إلى أن الأسعار العالمية لزيت الطهى كانت تشهد ارتفاعا بالفعل منذ بداية جائحة كورونا لأسباب عديدة تتراوح من الحصاد السىء فى أمريكا الجنوبية وحتى نقص العمالة المرتبط بالفيروس والطلب المتزايد من صناعة الوقود الحيوى.

وقد أدت الحرب فى أوكرانيا، التى تقدم ما يقرب من نصف إمداد العالم من زيت الطهى، بينما تقدم روسيا 25%، قد أدت إلى تعطيل الشحن وأدت إلى مزيد من الارتفاع فى أسعار زيت الطهى.

وتابعت الوكالة قائلة إن أحدث تداعيات الحرب فى أوكرانيا إلى إمداد الغاز العالمى هو زيت الطهى، الذى يمثل تكلقة مرتفعة أخرى للأسر والشركات فى الوقت الذى يرتفع فيع معدل التضخم. وقد أدى الصراع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء بالفعل، وكان الأشخاص الأكثر فقرا هم الأكثر تضررا.

ولفتت أسوشيتدبرس إلى أن إمداد الطعام على وجه التحديد يواجه خطر حيث أحدثت الحرب اضطرابا فى شحن الحبوب الحيوية من أوكرانيا وروسيا، ، كما أن تفاقم أزمة الأسمدة العالمية سيعنى مزيدا من التكاليف وطعام أقل وفرة. وكذلك، فإن ارتفاع أسعار الحبوب يثير احتمالات نقص الغذاء فى بعض الدول وما يمكن أن يتبعه من عدم استقرار سياسى.

وقد وصلت أسعار زيوت الخضروات إلى مستوى قياسى مرتفع فى فبراير، ثم زادت 23% فى مارس الماضى، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة. ووصل سعر الطن المترى من زيت الصويا، الذى أن يباع مقابل 765 دولار فى عام 2019، إلى 1957 دولار فى مارس، بحسب البنك الدولى.

وكذلك، فإن أسعار زيت النخيل وارتفعت بنسبة 200%، ومن المقرر أن تشهد مزيدا من الارتفاع بعدما حظرت إندونيسيا، وهى واحدة من أكبر مصدرى العالم، تصدير زيت الطعى بدءا من الخميس المقبل لحماية الإمداد المحلى.