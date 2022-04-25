"CNN" تنشر أكثر من 2000 رسالة من اتصالات مقربة لترامب خلال اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

طالب العديد من المقربين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، بمن فيهم نجله دونالد ترامب جونيور ، والنائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، منه اتخاذ المزيد من الخطوات لوقف احداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير العام الماضي، وفقًا لما كشفته آلاف الرسائل النصية التي أرسلها واستقبلها رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب مارك ميدوز وحصلت عليها شبكة سي إن إن.

النصوص ، التي لم تُعرض من قبل وتم إرسالها إلى لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق في الاحداث قبل أن يقرر ميدوز وقف التعاون مع اللجنة.

تشمل 2319 رسالة تبادلها رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مع مجموعة من أنصار ترامب بما فيهم جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) ، وترامب جونيور ، وإيفانكا ترامب ، ورودي جولياني محامي ترامب، ومضيف قناة فوكس نيوز شون هانيتي ، بين يوم الانتخابات 2020 وتنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير.

تظهر الرسائل العديد ان العديد من الدائرة المقربة من ترامب طالبوه الدعوة إلى إنهاء العنف عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير ، بما في ذلك نجله دونالد ترامب جونيور ، الذي قال لميدوز: "يجب أن يدين هذا الهراء. في أسرع وقت ممكن"

تُظهر المحادثات النصية أيضًا كيف دفعت الدائرة المقربة من ترامب الاستراتيجيات لإلغاء نتائج الانتخابات في الأسابيع التي أعقبت يوم الانتخابات حيث أوصى النائب جوردان بضرورة استبعاد "جميع الأصوات الانتخابية التي يعتقد أنها غير دستورية".

قدم المتحدث باسم حملة ترامب ، جيسون ميللر ، اقتراحين، في الأول ، اقترح ميللر أن يقول إن "التفاح الفاسد ، من المحتمل أن تكون أنتيفا أو غيره من اليساريين المجانين تسللوا إلى "الاحتجاج السلمي على فرز الأصوات المزورة".

وفي رسالة أخرى ، اقترح اتهام "وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة" بإلقاء اللوم على "مؤيدي MAGA السلميين والأبرياء" في أعمال العنف.

تقدم النصوص البالغ عددها 2319 التي أبلغت عنها شبكة CNN هذا الأسبوع صورة أكبر لتدفق الرسائل النصية التي تلقتها ميدوز من مؤيدي ترامب وأولئك الموجودين في الدائرة المقربة من الرئيس في الأسابيع التي أعقبت يوم الانتخابات لدفع نظريات التآمر على الاحتيال والدعوة إلى استراتيجيات لإلغاء النتائج.

قدم ميدوز النصوص لأول مرة إلى لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في تمرد 6 يناير في ديسمبر 2021. ولكن بعد فترة وجيزة ، رفض الحضور للشهادة ، مما دفع مجلس النواب للتصويت على اتهامه بازدراء الكونجرس.

وحكم قاض فيدرالي الشهر الماضي أن جهود ترامب لإلغاء الانتخابات "على الأرجح" ترقى إلى مستوى عرقلة جنائية في حكم يسمح للجنة 6 يناير بمراجعة رسائل البريد الإلكتروني من المستشار القانوني السابق لترامب جون إيستمان.