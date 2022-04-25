7 مجمعات زراعية تم الانتهاء من أصل 30 منها بمبادرة حياة كريمة فى سوهاج.. صور

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن المجمعات الخدمية الزراعية لخدمة المواطنين والتي جرى إنشاؤها داخل قرى حياة كريمة على مستوى المحافظة.. تعرف عليها من خلال النقاط التالية:

1 – بلغ عدد المجمعات الزراعية بمحافظة سوهاج بمراكز حياة كريمة 30 مجمعا زراعيا.

2 – المجمعات الزراعية تم إنشاؤها بمعرفة الشعبة الهندسية.

3 – عدد المجمعات الزراعية التي تم الإنتهاء منها 7 مجمعات زراعية.

4 - المجمعات الزراعية التي تم الإنتهاء منها قرى " أم دومة بمركز طما، وأولاد حمزة، و روافع العيساوية" بمركز المنشاة"، و برديس، وأولاد عليو، وبني حميل، وعرابة أبيدوس، بمركز البلينا.

5 – تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية واستمرار تنسيق المواقع العامة بـ 5 مجمعات زراعية بقرى " الرياينة المعلق، والمدمر" بمركز طما، وقرى " الزوك الغربية، وأولاد سلامة، والدويرات " بمركز المنشاة .

6 - جاري أعمال التشطيبات النهائية لعدد 14 مجمع خدمي زراعي بقرى " البطاخ، والغريزات، وأولاد اسماعيل، وبناويط، وشندويل " بالمراغة، وقرى " العوامر بحري، والبربا، والمجابرة، وبيت داوود، وبيت علام " بجرجا، وقرى " الخيام، والسلام، و أولاد سالم بحري"، بمركز دار السلام بنسب تنفيذ مختلفة .

7 - المجمعات الزراعية يتم إنشاؤها وفقا لثلاث نماذج بحسب احتياج كل قرية، حيث يضم النموذج رقم (1) " مركز تجميع ألبان، ووحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي.

8 - النموذج رقم (2) " يضم وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعي".

9 - النموذج رقم (4) " ويضم جمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي "