توقيع الكشف بالمجان على 379 حالة مرضية ضمن قوافل حياة كريمة بالوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "شرق بولاق" بمركز الخارجة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف محروس، في بيان صحفي له، اليوم، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 379 مواطنًا على مدى يومي 22، 23 أبريل الجاري، لخدمة سكان قرى ( عبد السلام عارف – قصر الزيان – الخرطوم) جنوب مدينة الخارجة، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وجرى تحويل 5 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

ولفت محروس، إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.