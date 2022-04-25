15 سهمًا حققت صعودًا بنسبة تجاوزت 10% خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

حققت 10 أسهم بالبورصة المصرية، صعودًا تجاوز نسبة 10% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ثالث أسبوع في شهر رمضان الكريم، رغم الأداء السلبي للمؤشر الرئيسي والذي تراجع بنسبة 1.23% خلال نفس الأسبوع، وهي:

1- المنصورة للدواجن بنسبة 29.57% ليغلق عند مستوى 0.986 جنيه.

2- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 22.22% ليغلق عند مستوى 0.275 جنيه.

3- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 20.08% ليغلق عند مستوى 5.740 جنيه.

4- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 18.05% ليغلق عند مستوى 11.120 جنيه.

5- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 17.54% ليغلق عند مستوى 0.985 جنيه.

6- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 17.25% ليغلق عند مستوى 0.333 جنيه.

7- وادي كوم لاستصلاح الأراضي بنسبة 16.95% ليغلق عند مستوى 30.560 جنيه.

8- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 16.44% ليغلق عند مستوى 1.261 جنيه.

9- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 15.66% ليغلق عند مستوى 3.250 جنيه.

10- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 14.93% ليغلق عند مستوى 0.254 جنيه.

11- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 14.65% ليغلق عند مستوى 6.340 جنيه.

12- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 13.40% ليغلق عند مستوى 0.347 جنيه.

13- اودن للاستثمار والتنمية بنسبة 12.69% ليغلق عند مستوى 1.865 جنيه.

14- القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 12.53% ليغلق عند مستوى 1.419 جنيه.

15- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بنسبة 12.05% ليغلق عند مستوى 3.720 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع خلال رمضان، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 403.3 مليار جنيه إلى 399.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.2 مليار جنيه إلى 118.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.