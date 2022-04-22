اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الطاقة" بنسبة 4.3%

الجمعة، 22 أبريل 2022 05:05 م
صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الطاقة" بنسبة 4.3% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.2%، يليه قطاعي العقارات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.6%، وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.8%، 2.2%، على التوالي، وقفزت قطاعات مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، 1.5%، 1.3%، على التوالي.
 
كما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.5%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.7%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، وأخيرًا قطاعي خدمات النقل والشحن والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع خلال رمضان، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 403.3 مليار جنيه إلى 399.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.2 مليار جنيه إلى 118.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 519.5 مليار جنيه إلى 518.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.

البورصة المصرية

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة