وكيل بيطرى "عين شمس": خفض 45% من الانبعاثات العالمية بحلول 2030

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عاطف محمد أحمد، وكيل كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق، إن كوكب الأرض يواجه فى الوقت الحالى أزمة ثلاثية، تتمثل في الاختلال المناخي ، وفقدان الموارد الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات، وتهدد هذه الأزمة الثلاثية رفاه الملايين من الناس وسبل بقائهم في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى ضرورة بذل جهودا عالمية أكبر وبوتيرة أسرع كثيرا، لتجنب وقوع كارثة مناخية، وذلك لحصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب في حدود 1.5 درجة مئوية.

وأكد وكيل كلية الطب البيطرى، جامعة عين شمس، ضرورة أن تعمل الحكومات فى العالم على خفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول عام 2030 وتحييد أثر الكربون بحلول عام 2050، مضيفا: كما يجب على البلدان المسؤولة بشكل رئيسي عن الانبعاثات أن تقلص إلى حد كبير حجم انبعاثاتها، بدءًا من هذا العام، وذلك ما يعني تسريع الخطى من أجل إنهاء إدماننا على الوقود الأحفوري والتعجيل بتعميم الطاقة المتجددة النظيفة، وأن نستثمر بسرعة فى مجال التكيف والقدرة على الصمود، ولا سيما لدى أفقر البلدان التي أسهمت بأقل قدر في الأزمة وأكثرها ضعفا.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم الأرض هذا العام يدعو إلى إعداد خطط وطنية مستدامة، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات متعقلة بالحفاظ على المناخ والاستدامة، والحد من التلوث البيئي وخفض الإنبعاثات والأختلال المناخى، لافتا إلى أن الاهتمام بالاحتفال السنوي بيوم الأرض، ساعد أيضا على تمرير بعض التشريعات الدولية فى جميع أنحاء العالم الخاصة بحماية البيئة، لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، وكذلك المياه والأراضى منذ إعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970.