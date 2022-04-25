وزير خارجية روسيا يحذر من خطر فعلى لاندلاع حرب عالمية ثالثة

كتب أحمد عرفة

حذر سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا من خطر فعلى لاندلاع حرب عالمية ثالثة، وقال سيرجى لافروف، أن روسيا ستواصل مفاوضات السلام مع أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أنه تم تدمير 6 محطات جر فرعية يتم من خلالها تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية إلى القوات الأوكرانية فى دونباس.

وقال كوناشينكوف فى تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "تعرضت 27 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، خلال النهار، لقصف صاروخى جوى عال الدقة. وتم تدمير أربعة مراكز قيادة، ومستودع ذخيرة بالقرب من سلافيانسك فى جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقر جماعة القطاع الأيمن الإرهابية فى نوفجورودوفكا، بالإضافة إلى 16 معقلًا ومكانًا لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية.

كما دمرت الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة ست محطات جر فرعية فى مناطق محطات سكة حديد كراسنوى وزدولبونوف وتشميرينكا وبيرديشيف وكوفيل وكوروستين".

وأضاف "من خلال هذه النقاط يتم تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية لمجموعة القوات الأوكرانية فى دونباس".