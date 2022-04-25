وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان صوب المشروع القومى لإنتاج التقاوى فى قها

كتبت أسماء نصار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بعض المشروعات الزراعية في محافظة القليوبية، بدأها بمشروع صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي بمدينة قها.

وقال القصير إن الدولة المصرية في إطار جهودها لتحقيق الأمن الغذائي تلقي اهتماما كبيرا بمحور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه وتقاوم الظروف المناخية.

واضاف أن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يستهدف إنتاج التقاوي محليا وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أنه يوجد بالموقع 30 صوبة منزرعة بتقاوي الخضر من الطماطم والفلفل والكوسة والباذنجان والفاصوليا والكنتالوب والبطيخوالخيار .

أشاد القصير بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية والمسئولين عن البرنامج القومي لإنتاج التقاوي ووجه ببذل المزيد من الجهود لزيادةنسبة التغطية من تقاوى الخضر التي لدينا فيها عجز كبير واضاف أننا حاليا ننتج حوالي 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية مؤكدا أنالدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه لتحقيق الأكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية .

ومن ناحيته رحب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة في هذا اليوم الذي يعتبر عطلة رسمية مما يؤكد أنالحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المشروعات الإنتاجية واشار إلى أن القليوبية تتميز بأن فيها العديد من الأنشطة الزراعية المتنوعة سواء في الإنتاج الزراعي أو الحيواني والداجنى وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم .