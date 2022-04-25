مكفوفون يحتفلون بذكرى التحرير بتوزيع إفطار على أرواح الشهداء بسيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نقل تلفزيون اليوم السابع من مدينة العريش، مبادرة نفذها فريق أصحاب البصيرة من فاقدى البصر، وهى توزيع وجبات إفطار على أرواح الشهداء بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الذى يصادف اليوم 25 إبريل.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، منسق الفريق، إنه بناء على طلب المكفوفين أبناء محافظة شمال سيناء، قام فريق أصحاب البصيرة نيابة عنهم بمشاركة كل شعب مصر الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء على طريقتهم.

وأشار إلى أنهم فعلوا اليوم مبادرة ينفذونها فى العريش وهى توزيع وجبات إفطار، واليوم تم توزيع الوجبات على أرواح الشهداء.

ولفت إلى أنه تم توزيع 240 وجبة قام بتجهيزها الشباب المشاركين وساعدهم مجموعة متطوعين، مضيفا أنه تم التوزيع فى مدينة العريش وسط سعادة المشاركين والأهالى.



جانب من الإحتفال (1)



جانب من الإحتفال (1)



جانب من الإحتفال (2)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)



فاقدى بصر بشمال سيناء يحتفلون بعيد تحرير سيناء بتوزيع وجبات افطار على ارواح الشهداء (1)



فاقدى بصر بشمال سيناء يحتفلون بعيد تحرير سيناء بتوزيع وجبات افطار على ارواح الشهداء (2)



فاقدى بصر بشمال سيناء يحتفلون بعيد تحرير سيناء بتوزيع وجبات افطار على ارواح الشهداء (3)



فاقدى بصر بشمال سيناء يحتفلون بعيد تحرير سيناء بتوزيع وجبات افطار على ارواح الشهداء (4)



فاقدى بصر بشمال سيناء يحتفلون بعيد تحرير سيناء بتوزيع وجبات افطار على ارواح الشهداء (5)



