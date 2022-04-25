مكتب التحقيقات الحكومية الأوكرانى: إحالة سفينة بيلاروسية وبارجة مدنية للتأميم

كتب أحمد عرفة

أكد مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني أن السفينة البيلاروسية "ناديجدا" مع بارجة بضائع جافة تم تسليمهما تمهيدا لتأميمهما، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني إنه عثر محققو الإدارة الإقليمية لحرس حدود ولاية نيكولاييف مع موظفي مفرزة الحدود 17 التابعة لدائرة حدود الدولة على السفينة البيلاروسية ناديجدا وبارجة شحن جافة كانت في مياه ميناء إزميل في منطقة أوديسا، حيث نقل موظفو المكتب السفينة إلى إدارة الموانئ البحرية في أوكرانيا لتخزينها وقدموا المواد ذات الصلة إلى إدارة أوديسا العسكرية الإقليمية بمبادرة من تأميمها.

وأوضح مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني أنه ستعمل السفينتان الآن لصالح أوكرانيا من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد.