مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 4 رحلات طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، 4 رحلات طيران دولية تصل المطار على مدار ساعات اليوم، أغلبها أوروبية، ضمن 98 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل.

وأوضحت كشوف رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى وصول 94 رحلة طيران دولية أوروبية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوربية 3 رحلات من بلجيكى و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة ايطالية.

كما يصل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع من المطارات الالمانية بواقع 23 رحلة طيران و18 من التشيك و19 رحلة بولندى و3 سويسرى ورحلة من فرنسا واخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا .