مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بسبب انفجار أسطوانة غاز في دار السلام.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية في منطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكشفت التحريات، أن الحريق ناتج عن انفجار أنبوبة غاز داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحروق متفرقة ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة لأنفجار أسطوانة غاز بسبب تسرب حدث في الشقة والتهمت النيران معظم محتوبات شقتهم وقام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



اخماد الحريق



الاسعاف



حريق المطبخ



حريق شقة