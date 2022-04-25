"مستقبل وطن" بالمحافظات: توفير كروت للأسر البسيطة لصرف المواد الغذائية المجانية.. والأمين العام يكرم شباب "العمل الجماهيرى بالقاهرة".. صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الاثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، حفل تكريم شباب أمانة العمل الجماهيرى بمحافظة القاهرة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم وإخلاصهم خلال الفترات الماضية، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وأمين التنظيم بالمحافظة، وأمين العمل الجماهيرى بالمحافظة، موجهين التحية والشكر والتقدير للشباب، على الأنشطة والفعاليات التى نظموها والتى كان لها مردود مجتمعى إيجابى وقوى للغاية، ورسخت من تواجد الحزب بالشارع وتعزيز تواصله مع المواطنين.

وفى محافظة الوادى الجديد، وزعت أمانة مركز بلاط، 750 كرتونة مساعدات مواد غذائية العينية على المواطنين، لتوزيعهم على الحالات الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بمركز بلاط وقراه من خلال فرق شباب الحزب التطوعية، وبالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومن جانبها، نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية لإجراء الكشف الطبى على مواطنى قرى شرق بولاق، حيث جرى توقيع الكشف الطبى مرضى القلب والباطنية بقرى شرق بولاق ( قرى عارف – الخرطوم - الزيان) بالمجان مع صرف الأدوية بالمجان للحالات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية، كما اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بقرى شرق بولاق، والتى نظمتها الأمانة على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث كرم الفرق الفائزة بالدورة، وتوزيع شهادات تقدير وميداليات على الفائزين والمشاركين بالدورة الرمضانية وذلك بمركز شباب قرى شرق بولاق جنوب المدينة، وفى إطار أخر، وزعت أمانة مركز الداخلة، 143 وجبة إفطار على الصائمين فى قرية الشيخ والى التابعة للمركز من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة، وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه.

وفى محافظة بورسعيد، وزعت أمانة حى المناخ، الملابس الجاهزة تحت شعار "هدية العيد"، على الأهالي، حيث قامت أمانة المناخ بمحافظة بورسعيد، بتقسيم أعضائها إلى عدد من الفرق فى كافة الوحدات الحزبية باللحى لتوزيع ملابس العيد على الأسر الأكثر احتياجاً فى نطاق الحي، وفى إطار أخر، وزعت أمانة حى الضواحى، المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، وقامت أمانة الضواحى بمحافظة بورسعيد، بتقسيم أعضائها إلى عدد من الفرق فى كافة الوحدات الحزبية بالحى لتوزيع الكرتونة الرمضانية التى تحتوى على كافة المواد الغذائية الجافة، على الأسر الأكثر احتياجاً فى نطاق الحي، وذلك من خلال توفير عدد من قسائم الشراء كروت، تتيح لحاملها صرف كراتين المساعدات الغذائية.

وفى محافظة الجيزة، تواصل أمانة مدينة الشيخ زايد، فى توزيع كراتين مساعدات المواد الغذائية العينية، على المواطنين، فى قرى المدينة الأكثر احتياجاً، بالتوازى مع التوزيع اليومى لوجبات الإفطار الساخنة على الصائمين فى إطار حملة "إفطار صائم"، تم مواصلة تنفيذ فاعلية "هدية الرئيس" بتجهيز عدد 150 كرتونة مواد غذائية وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا سواء من سكان المدينة أو العاملين بها، ومن جانبه، كثفت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، توزيع كراتين مساعدات المواد الغذائية العينية على أهالى كفر الجبل بقسم الهرم، وفى نفس الإطار، افتتحت أمانة مركز البدرشين، المعرض رقم 58 للأسرة المصرية فى قرية أبو صير، وسط إقبال كثيف من الأهالى تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع إنخفاض الأسعار بالمعرض، كما واصلت أمانة الحزب بالمركز، حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالى قرى المركز لليوم الـ112، وفى السياق ذاته، تواصلت فعاليات الدورات الرمضانية برعاية حزب مستقبل وطن أمانة الوراق على ملعب كلاسيكو والدورة الرمضانية للوحدة الحزبية بجزيرة محمد، وأقيمت مباريات اليوم السادس للدورة الرمضانية بالوراق والتى تقام على ملعب كلاسيكيو بالوراق برعاية أمانة حزب مستقبل وطن بقسم الوراق، وكذلك أقيمت فعاليات اليوم السابع لدورة جزيرة محمد الرمضانية.

وفى محافظة جنوب سيناء، افتتحت أمانة مدينة دهب، معرضاً تحت شعار "أهل الخير" لبيع مستلزمات العيد والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وتضم المعروضات التخفيضات وصلت إلى أكثر من 25% فى عدد من المعروضات كهدية للمواطنين، ومن جانبه، أعلنت أمانة مدينة طور سيناء، عن انطلاق المرحلة الثانية من توزيع 500 شنطة من المواد الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا فى مختلف المناطق ضمن مبادرة "قوافل الخير" التى اطلقتها أمانة الحزب بالمحافظة، بداية الشهر الكريم، وتواصل الأمانة عملية التوزيع خلال الأيام القادمة وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

وفى محافظة دمياط، اختتمت أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات دورى تنس الطاولة، بحضور أعضاء الحزب وسط مشاركة عدد كبير من الشباب، فيما كرم الشباب الفائزين فى المسابقة بالميداليات وكأس البطولة، وسط سعادة غامرة للحاضرين فعاليات الدوري.

وفى محافظة الإسماعيلية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع وجبات الإفطار على الصائمين على الأسر من تقتضى ظروف عملهم خارج منازلهم والتوزيع فى الشوارع على المارة والأسر الأولى بالرعاية، حيث قامت الأمانة بتوزيع 400 وجبة ساخنة يومياً، على أن تستمر الفعالية طوال شهر رمضان المبارك.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.