مزارع فلسطيني يعثر على تمثال كنعاني يعود تاريخه لـ2500 سنة قبل الميلاد في غزة

كتب: أحمد جمعة

عثر مزارع فلسطيني في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، على تمثال كنعاني، يعود تاريخه لنحو 2500 عام قبل الميلاد، أثناء زراعته لأرضه.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طول التمثال يبلغ 22 سم، مصنوع من الحجر الجيري، وبرأس متكامل دون البدن، وملتصق بالرأس تاج الأفعى، التي كانت تستخدم عند الآلهة كرمز للقوة والمنعة.

ويعود التمثال الكنعاني للمعبودة الكنعانية "عناة"، وهي إلهة الحب والجمال والحرب، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانية، وتلقب بالمنتصرة والسعيدة، وتاريخه يعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد".

يذكر أن العديد من الاكتشافات الأثرية والتاريخية تمت في غزة خلال الفترة الماضية، عقب القيام بأعمال حفريات أو بحث من قبل المواطنين في أراضيهم ومنازلهم، ما يشير إلى تعاقب حضارات مختلفة على فلسطين.