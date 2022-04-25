مدمن مواد مخدرة يقتل مسجل خطر حاول إيداعه مركز لعلاج الإدمان بالمنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

أنهى مدمن مواد مخدرة، حياة مسجل خطر طعنًا بسكين فى المنيرة الغربية بالجيزة، لمحاولة المجني عليه وشخص آخر اصطحاب المتهم للعلاج بمركز لعلاج الإدمان، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل مسجل خطر نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه وشخص آخر حاولا اصطحاب مدمن مواد مخدرة للعلاج بمركز غير مرخص لعلاج الإدمان، بناء على طلب أسرته، إلا أن المدمن اعتدى على المجني عليه بسكين ما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.