محو آثار الإرهاب بقرى عادت لها الحياة بالشيخ زويد بمشروعات جديدة وبنية تحتية

شمال سيناء ـ محمد حسين

بعد نجاح القوات المسلحة والشرطة المدنية من تطهير مناطق قرى الشيخ زويد من الإرهاب بدأت جهود الدولة فى محو اثارة بمعاونة أهالى سيناء.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء انه جار إنشاء محطتين للكهرباء إحداها بالشلاق بالشيخ زويد وأخرى بموقع المحطة البخارية بالعريش، وموافقة مبدئية وزير الكهرباء على إنشاء محطة كهرباء بمنطقة شرق العريش لتغطية المنطقة.

واضاف انه يتم رفع كفاءة الطريق الدولى بالشيخ زويد وهناك طريق دائرى خارج الشيخ زويد يصل إلى رفح بعيدا عن قلب مدينة الشيخ زويد وهناك طريق آخر يربط منطقة الجورة بالشيخ زويد وصولا إلى منطقة السكادرة على البحر.

كما أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بالقرى موضحا أن قرى وتجمعات الشيخ زويد ورفح هى خط الدفاع الأول، وأنه جارى تقديم الخدمات اللازمة لها.

وأشار إلى أن الزراعة هى أهم شىء بالنسبة لأهالى القرى والتجمعات، وأن الأهالى هم خبراء فى الزراعة بما يتناسب مع المياه وطبيعة الأرض خاصة وأن هناك عدد 7 قرى بتجمعاتها قد عاد إليها أهلها بالشيخ زويد وبدأوا فى زراعة الأراضى.

وأعلن المحافظ أنه بدأ العمل فى انشاء وصيانة القرى والتجمعات بناء على طلب الجمعيات لافتا أن مؤسسات المجتمع المدنى قامت بعمل أسقف لعدد 100 منزلا و100 قعدة عربى، وسيتم تقسيم المناطق على الجهات، والجمع بين نوعين من المحاصيل كالزيتون ومحاصيل أخرى، وعمل حقول تجريبية لزراعة البقوليات ومحاصيل أخرى.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع كفاءة 19 منزل بتجمع ابو يوسف بمنطقة الغراء التابعة لقرية الشلاق بالشيخ زويد، ضمن مبادرة السيد الرئيس لتطوير القرى المصرية"حياة كريمة".

وأضاف أنه من خلال المبادرة تم اعادة تجميل التجمع، ورفع كفاءة واحلال مسجد التجمع، بجانب توصيل خط كهرباء جهد عالى، ودعم التجمع بمحول وشبكة إنارة داخلية، وتوفير كشافات لإنارة التجمع، من خلال اتحاد شباب رجال أعمال شمال سيناء، موجها التحية لهم ومطالبا باقى الشباب ورجال الأعمال بالحذو مثلهم.

وأكد المحافظ على استمرار صرف التعويضات الخاصة بالمنزل والزراعات التى أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، لافتا إلى الانتهاء من معاينة منازل الشيخ زويد التى أضيرت بنسبة وصلت إلى 95٪، مؤكدا على صرف تعويضات المبانى بقرى بئر العبد، بجانب تشكيل لجان لحصر الزراعات التى أضيرت بقرى بئر العبد.

وقال أن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، قدم 20 ألف شتلة زيتون و10 آلاف شتلة مرمرية و5 آلاف شتلة لوز و25 رأس ماعز و10 بطاريات دواجن و450 دجاجة لتوزيعها على أهالى القرى بالشيخ زويد، وافتتاح ملعب خماسى بمركز شباب الشيخ زويد.

ويمثل جزء من وجود خطة شاملة تطوير المركز بالكامل ورفع كفاءته سواء كان استكمال السور والمبنى الإدارى والملعب الكبير والملعب الخماسى بخلاف والطريق الدولى فسيتم عمله طريق دائرى من خارج الطريق الرئيسى التجارى بالإضافة إلى تطوير الطريق الرئيسى من الجورة حتى السكادرة فسيكون اتجاهين، وهناك الكثير من المشروعات المدرجة فى الخطة لتطوير الشيخ زويد وقراها.

وقال المهندس ناجى ابراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء أن جهاز تعمير سيناء فى مدن القناة وسيناء يواصل ملحمة التعمير على أرض سيناء، لافتا أن اخر المشروعات فى مناطق الشيخ زويد بعد تطهيرها من الإرهاب انه يجرى العمل فى بناء بيوت جديدة ومد شبكات كهرباء.

واضاف انه تم المساهمة فى انشاء ابار مزودة بمحطات تحلية لتوفير مصادر شرب عاجلة، وتم التنفيذ فى عدد 6 مدارس بمركز الشيخ زويد بهدف توفير مياه الشرب للتلاميذ وايضا للقرى التى تتواجد بها هذه المدارس وهى مدرسة الشهيد محمود صلاح، والشيخ زويد الثانوية، والحمايدة والخنساء والسكة الحديد والشلاق وقبر عمير.



أحد مبانى المشروعات الجديدة



بناء منازل جديدة لأهالى سيناء



جانب من المبانى الجديدة



جانب من مشروعات سيناء الجديدة



مبانى جديدة فى سيناء



محافظ شمال سيناء خلال تفقد المشروعات



محافظ شمال سيناء داخل أحد المصانع الجديدة



محافظ شمال سيناء ومسؤلى الأوقاف



محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال اتطوير



محافظ شمال سيناء يفتتح مشروع جديد ضمن خطة الدولة لتنمية أرض الفيروز



محافظ شمال سيناء يفتتح مشروع جديد



مسجد العاطى الوهاب الجديد فى سيناء



مشروع جديد فى سيناء



مشروعات التنمية الجديدة



مشروعات سيناء الجديدة