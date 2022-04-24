اليوم السابع
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وفد من شمال سيناء يزور مطرانية العريش ويقدم التهنئة بالعيد

الأحد، 24 أبريل 2022 12:31 م
وفد من شمال سيناء يزور مطرانية العريش ويقدم التهنئة بالعيد محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للانبا قزمان
شمال سيناء - محمد حسين

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زار وفد من أهالى شمال سيناء، برئاسة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من قيادات المحافظة السياسية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى، مطرانية سيناء الشمالية بضاحية السلام بالعريش، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وكان فى استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى وعدد من الأسر المسيحية.
 
ونقل محافظ شمال سيناء تهنئة جميع أهالى سيناء بعيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى مشاركة المسلمين لجميع أخوتهم المسيحيين فى جميع المناسبات وأشاد بروح التعاون والألفة بين أبناء الشعب المصرى متمنيا دوام الاستقرار والأمن.
 
ومن جانبه قدم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية الشكر إلى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومعاونيه وجميع المسئولين، وإلى محافظ شمال سيناء ومعاونيه وكافة القيادات ورجال القوات المسلحة والشرطة ورجال الدين الإسلامى من الأوقاف والأزهر الشريف وكل أبناء سيناء لتضامنهم ومحبتهم وتهنئتهم ومشاركتهم ، عيد القيامة وقال أن هذا يذكرنا بالتضحية والبذل والفداء، كما أن جوهر الشعب المصرى هو الإنسانية والمحبة.
 
ومن جهته أعلن الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية فى شمال سيناء عن تهنئته للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة مشيرا الى العلاقات الطيبة وعلاقات الود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والمسيحيين، ومتمنيا أن يعم الاستقرار ويسود الأمن جميع أرجاء مصر وخاصة شمال سيناء.
 

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