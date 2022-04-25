محافظ الشرقية يتفقد توسعة وإزدواج الطريق الإقليمى "مسطرد- بلبيس- العباسة"

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعدد من أصحاب المنازل والأراضى الكائنة بنطاق أعمال توسعة وازدواج الطريق الدائرى الإقليمي "مسطرد- بلبيس- العباسة"، بداية من قرية غيتة وحتى نزلة الكوبرى العلوى بغيتة بمركز بلبيس، فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام، والمحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، وممثلاً عن مديرية المساحة بالشرقية.

وأوضح محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للطريق جاءت بعد أن قامت مديرية المساحة بالشرقية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية بتحديد مساحة الملكيات الخاصة اللازمة والكائنة بمسار الطريق لتوسعته بما يخدم الصالح العام، مؤكداً أن الدولة جادة فى تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية للوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يضار أحد فى حقه وأنه بالفعل تم صرف التعويضات بالكامل لعدد من الحالات التى أنهت إجراءاتها بالشهر العقارى وهيئة المساحة العسكرية وكذلك بمديريه المساحة بالشرقية، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه صرف باقى التعويضات للأهالى والواقعة أملاكهم بنطاق أعمال توسعه الطريق لاستكمال تنفيذ الأعمال، مشدداً على ضرورة البدء فى تنفيذ هذه المرحلة من المشروع بعد إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال أعمال توسعة الطريق الجديد، والذى يمثل محوراً مرورياً هاماً يخدم محافظة الشرقية ومحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والمنوفية ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل مدينة بلبيس ويوفر الوقت والجهد على القادمين والمتجهين من وإلى المحافظة.

ومن جانبهم قدم الأهالى الشكر لمحافظ الشرقية لزيارته لهم اليوم والوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف وتخدم الصالح العام والتأكيد على سرعة صرف التعويضات المقررة لهم، مؤكدين دعمهم الكامل لتنفيذ الطريق لاستكمال خطة التنمية والبناء التى تشهدها محافظة الشرقية.