محافظ أسيوط يعلن توريد 227 طن قمح لـ30 شونة ومركز تجميع منذ بدء موسم التوريد

كتب ـ أسامة عبد الحميد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن توريد 227 طنا و523 كيلو من الاأقماح المحلية بشون وصوامع المحافظة منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، لافتا إلى زيادة الإقبال من المزارعين على توريد محصول القمح لموسم 2022 بالشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، البالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية ، وتحت إشراف اللجنة العليا موضحاً أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 آلاف طن من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 إردبا للفدان، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتحفيز المزارعين والموردين.

وقال محافظ أسيوط خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه أصدر تكليفاته لمسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى، للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الاقماح المحلية وفقا للكميات التي اعلنتها وزارتي الزراعة والتموين، واستلام الاقماح من المزراعين وفقا لسعر 885 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جراما وعلى حسب درجة النقاء والفرز، وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 ، معلنا حضوره لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح، وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر، وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

وأضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الإردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022، لافتا الى متابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الاقماح المحلية، وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع وتشكيل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع ومطاحن وشون وهناجر للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها، بحضور ممثلي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الجهة المسوقة "أمين الموقع التخزيني"، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لذلك على أن يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع، مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 ، فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة والتي تبلغ 403 الف طن قمح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.





الجولة



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



حصاد القمح (1)



حصاد القمح (2)



