مجلس النواب العراقى يستضيف وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة خروقات دول الجوار

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، أن استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تتعلق بالخروقات المتكررة لدول الجوار، مشيرا إلى أن العراقيين يرفضون الخروقات المتكررة لدول الجوار.

وقال الزاملي -في كلمة له خلال استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والكادر المتقدم بالوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)- "إن الاستضافة تم تقديمها من لجنة العلاقات الخارجية التي اكتمل نصابها وباشرت بعد اللجنة المالية والقانونية"، معربا عن أمله في اكتمال اللجان الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن رئيس الكتلة الصدرية جمع توقيع 50 نائبا لاستضافة وزير الخارجية العراقي لمناقشة موضوع الخروقات الإيرانية، مشيرا إلى أن الاستضافة ستكون فقط لمناقشة الخروقات لدول الجوار وهي محددة دون التوسع إلى ملفات أخرى، داعيا أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التقيد بموضوع الاستضافة وهي الخروقات المتكررة لدول الجوار.

ومن جانبه، قال رئيس الكتلة الصدرية العراقية حسن العذاري، اليوم الأحد، إن "استضافة الوزير جاءت من أجل الاستفسار والاستفهام عن تكرار الاعتداءات على أراض العراق وسمائه من قبل دول الجوار مايعرض أمن العراق وشعبه للخطر"، مضيفا "هناك استفسارات بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية باتجاه الخروقات وهل تم إقامة دعوى رسمية أمام مجلس الأمن، وهل هناك تحرك دبلوماسي أمام الجامعة العربية لبيان تلك الخروقات".