كتبت فاطمة خليل

قد تؤدي الرغبة المفاجئة في الحصول على بعض الأطعمة مثل: البيتزا المحملة بالجبن أو قطعة من الكعك إلى تدمير أهدافك في إنقاص الوزن، إذا تمكن الشخص من التغلب على هذا فقط، فستصبح عملية التخلص من الكيلوجرامات أسهل تلقائيًا لذلك ، عليك أن تفهم سبب رغبتك في تناول طعام معين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو الشغف؟



يتم تحفيز الرغبة الشديدة في تناول الطعام من خلال مجموعة متنوعة من العوامل - الجسدية والعقلية قد يكون أيضًا مؤشرًا على حالة صحية أساسية تتطلب انتباهك.

ويعتقد الخبراء أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تكشف أيضًا عن نقص بعض العناصر الغذائية في النظام الغذائي.

ماذا تعني الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة



الشوكولاته



الشوكولاتة هي أكثر المواد الغذائية التي يتم طلبها والشوكولاتة مصدر للمغنيسيوم ، وخاصة الشوكولاتة الداكنة لذلك ، عندما يكون لديك شغف لا يمكن السيطرة عليه لهذه الحلوى السكرية، فأنت في الواقع تتوق إلى جرعة إضافية من المغنيسيوم.

هناك حاجة إلى أثر المعدن لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم كما أن له تأثير مهدئ على نظامنا العصبي. عندما تشتهي الشوكولاتة ، يمكنك الحصول على قطعة من الشوكولاتة الداكنة أو إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي مثل بذور اليقطين واللوز والكاجو وغيرها.

رقائق البطاطس ومأكولات خفيفة مالحة



الرقائق والأطعمة المالحة الأخرى غنية بمحتوى الصوديوم. إنه معدن يحتاجه جسمنا لتوصيل النبضات العصبية وتقلص العضلات وإرخائها.

على الرغم من أن الإفراط في تناول الصوديوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم ، إلا أن قلة تناوله قد تؤدي إلى اختلال توازن نسبة الماء والمعادن في الجسم لذلك ، عندما تشتهي الصوديوم فأنت في الواقع قد تشعر بالجفاف لذلك ، تناول المزيد من الطعام أو اشرب المزيد من الماء لموازنة مستوى هذه المغذيات.

الأطعمة الدهنية



الجبن أو البرجر أو البيتزا ، فإن الرغبة في تناول الأطعمة غير المرغوب فيها والمحملة بالدهون الزائدة تنبع من حاجة الجسم إلى الأحماض الدهنية الأساسية.

الأطعمة الدهنية غنية بالدهون بالفعل ، لكنها ليست صحية وهي مسؤولة في الغالب عن زيادة الوزن.

تساعد الأحماض الدهنية الصحية مثل تلك الموجودة في الأسماك وبذور الكتان والجوز وبذور عباد الشمس على تكوين غشاء الخلية وتغطية الجهاز العصبي وتحسين جودة الجلد وتوازن مستوى الهرمونات لذلك ، عندما تتوق إلى الأطعمة الدهنية أضف المزيد من الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي.

اللحوم الحمراء



اللحوم الحمراء هي أعلى مصدر للحديد. الرغبة الشديدة في تناول هذا الطعام يعني أن جسمك ينخفض ​​في الحديد. يمكن أن يكون بسبب سوء الامتصاص أو انخفاض تناول الحديد.

اللحوم الحمراء غنية جدًا بالحديد، لذلك تبدأ في اشتهاءها إذا كانت هذه هي الحالة، أضف المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي.