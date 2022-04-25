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"لوباريزيان" تسلط الضوء على المطربة المصرية فرح الديبانى بعد غنائها احتفالا بفوز ماكرون

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:38 ص
"لوباريزيان" تسلط الضوء على المطربة المصرية فرح الديبانى بعد غنائها احتفالا بفوز ماكرون فرح الديبانى وماكرون
كتب : أحمد علوى

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نشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية تقريرا عن المطربة المصرية فرح الديبانى، بعنوان"من هى المطربة التى دعاها ماكرون لغناء النشيد الوطنى".

فرح الديباني ، ذات الـ33 عامًا ميزو سوبرانو، هي أول مغنية أوبرا مصرية وعربية تنضم إلى أكاديمية أوبرا باريس التي انضمت إليها في سبتمبر 2016. وهي الآن تجسد الانفتاح على العالم الذي دافع عنه إيمانويل ماكرون.

ولدت الشابة عام 1989 في الإسكندرية لعائلة من عشاق الموسيقى، حفيدة عازف البيانو والتحقت بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية عام 2005، وفازت بالجائزة الأولى في مسابقة الغناء للمجلس الأعلى للثقافة المصرية عام 2007 ، ثم الجائزة الثانية في مسابقة Jungend Musiziert عام 2008.

بعد أن اكتشفها أحد مدرسي اللغة الألمانية، انتقلت إلى ألمانيا في عام 2010 وتم قبولها في أكاديمية هانز إيسلر للموسيقى في برلين وتخرجت في 2014 بينما حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة التقنية في برلين ، تليها درجة الماجستير في نفس المجال.

بعد ذلك بعام، حصلت فرح الديباني على دور كارمن، والتي أدتها في دار الأوبرا الألمانية "نويكولنر أوبر".

في عام 2021 ، تمت دعوة ال"ميزو سوبرانو" للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس اليونسكو من خلال غناء "وحيات قلبي وأفراحو" لعبد الحليم حافظ. هذا الأحد ، سلطت السفارة الفرنسية في مصر الضوء على الفور على أداء فرح الديباني.

 


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