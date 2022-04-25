وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن غالبية الاعتقالات تمت في مُحافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة، إذ تم اعتقال 12 شخصًا من هناك، من ضمنهم الأسيران المحرران مرشد محمد زعاقيق (47 عاما) وخليل الشوابكة (48 عاما)، وأضافت أن من ضمن المعتقلين إياد عواودة (43 عاما) وهو شقيق الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال خليل عواودة.

كان عواودة قد نقل إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية؛ حيث يعاني من هزال وإنهاك شديدين وعدم انتظام نبضات القلب وانخفاض حاد في الوزن.

وتابعت المصادر أنه تم اعتقال شاب آخر من بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة وذلك خلال مروره بحاجز عسكري مفاجئ قرب البلدة.

وفي محافظة جنين، الواقعة شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين أحدهما أسير مُحرر خلال اقتحام بلدتي قباطية ومسلية..وقالت مصادر فلسطينية إن الأسير المحرر المعتقل هو أمجد صالح لوباني.

كان الاحتلال يعمد غالبًا إلى سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين واستجواب ذويهم، بين الفينة والأُخرى، من باب التضييق عليهم وتكديرهم.