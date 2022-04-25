قاتلو مواطن بالإسماعيلية يعترفون: عذبناه حتى الموت وتخلصنا من جثته

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تجرد متهمون من جميع المشاعر الإنسانية، وقتلوا مواطنا في الإسماعيلية بطريقة بشعة، بسبب خلافات بين الضحية وأحد المتهمين.

وقال المتهمون في اعترافاتهم: "استدرجنا الضحية لمنزل أحدنا، واحتجزناه داخل المنزل وعذبناه حتى مات، ثم حملنا الجثة في تروسيكل وتخلصنا منها في مجرى مائي".

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل شخص بالإسماعيلية، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بغياب (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مُنذ 15 الجارى وتبين أن المتغيب يقيم بمفرده بمسكنه .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء غياب المذكور ( 4 أشخاص وسيدة لإثنين منهم معلومات جنائية) حيث قاموا بإستدراج المجنى عليه لمنزل أحدهم وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب حتى فارق الحياة وعقب ذلك قاموا بنقل الجثة بالتروسيكل الخاص بأحد المتهمين وإلقائها بترعة الإسماعيلية لوجود خلافات بين المجنى عليه وأحد المتهمين مما أثار حفيظته للتخلص منه بمساعدة باقى المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبط المتهمين عدا أحدهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب .. وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثة المجنى عليه من الترعة المشار إليهاف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.