فيها حاجة حلوة.. تشغيل خط إنتاج كعك العيد بمدرسة الزراعة بدمياط.. بث مباشر

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان " فيها حاجة حلوة.. تشغيل خط انتاج كعك العيد بمدرسة الزراعة بدمياط الكيلو 50 جنيها.. بث مباشر"، حيث تم تشغيل خط انتاج كعك العبد بمدرسة الزراعة بدمياط التابعة لإدارة دمياط التعليمية منذ منتصف شهر رمضان لإنتاج كعك وبسكويت العيد بأسعار مخفضة عن الأسواق للتسهيل عل خير المواطنين يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبرعاية الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وبإشراف غادة بيضون مدير التعليم الفنى

وقال ناجح أمان مدير مدرسة دمياط الثانوية الزراعية بدمياط أن هذا الخط يعمل لإنتاج مستلزمات العيد من كعك وبسكويت والبيتى فور كما أن هذا الخط يعمل على إنتاج المخبوزات طوال العام وأشار إلى وجود منفذ بيع لحوم ودواجن ومنتجات اليان متاح أمام الجمهور طول العام من إنتاج اقسام مدرسة الزراعة.

وأضاف مختار سلامة معلم خبير إنتاج كعك العيد منذ منتصف شهر رمضان وبأسعار مخفضة داخل قسم العجائن والمخبوزات بمدرسة الزراعة ويوجد أصناف متعددة منها كعك الملبن والعجوة والبيتى فور والغربية السادة واللوز والقرصة، والشكلمة وأضاف أن الأسعار فى متناول الجميع تبدأ بسعر50 جنيها الكعك الملبن وتصل إلى 70 جنيه الغريبة باللوز.

وأضاف إبراهيم تفاحة رئيس قسم المخبوزات ان القسم ينتج العديد من المنتجات منها العيش، الفينو والكايزر والكعك والفطائر وهذه المنتجات طوال العام بخلاف المخللات والمربات بدون أى إضافات، مضيفًا أن الإقبال دائما يكون أكثر على الكحك بأنواعه خلال هذه الفترة.