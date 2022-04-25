فسحة على شواطئ الغردقة.. منظر ساحر هتشوفه هنا فى شم النسيم.. لايف وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تلفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم لايف جديد من أحد شواطئ الغردقة المفتوحة، حيث شهدت إقبال ملحوظ من المواطنين تزامنا مع يوم شم النسيم، وكذلك إقبال عدد من الاجانب المقيمين في مدينة الغردقة من جنسيات مختلفة علي الشواطئ.

كما شهدت شهد شاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة إقبال عدد ملحوظ ايضا من المواطنين اليوم وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة نسبيا اليوم بمحافظة البحر الأحمر.

كذلك شهدت الرحلات البحرية بمحافظة البحر الأحمر اليوم إقبال كبير من السياح من جنسيات مختلفة إلي الجزر البحرية وكذلك مواقع الغوص لممارسة رياضة الغوص والسنوركلنج.

من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، 4 رحلات طيران دولية تصل المطار على مدار ساعات اليوم، أغلبها أوروبية، ضمن 98 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت وحتى الجمعة المقبل.

وأوضحت كشوف رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى وصول 94 رحلة طيران دولية أوروبية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوربية 3 رحلات من بلجيكى و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة ايطالية.

كما يصل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع من المطارات الالمانية بواقع 23 رحلة طيران و18 من التشيك و19 رحلة بولندى و3 سويسرى ورحلة من فرنسا واخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا .



اقبال المواطنين علي الشواطئ بالغردقة



جانب من اقبال المواطنين علي الشواطئ