إقبال محدود على شواطئ الإسكندرية بشم النسيم.. وطوارئ فى العيد.. لايف وصور

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول الإقبال على شواطئ الإسكندرية فى عيد شم النسيم، حيث شهدت الشواطئ إقبالا محدودا فى صيام شهر رمضان المبارك.



وحول استعدادات الشواطئ لاستقبال عيد الفطر المبارك ، أكدت الادارة المركزية للسياحة و المصايف ، أنه يتم الاستعداد ب61 شاطى بطول سواحل الإسكندرية ، وناشدت المواطنين التعاون والإلتزام بالحفاظ علي نظافة الشواطئ والالتزام بتعليماتها واهمها تعليمات فرق الانقاذ والغطاسين ،مع حظر نزول البحر بعد غروب الشمس، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالاداب العامة فيما يخص ارتداء الملابس المناسبة حال مغادرة الشواطئ والسير علي طريق الكورنيش والطرق الفرعية.



وأكدت الادارة المركزية للساحة و المصايف بالاسكندرية ، أنه لن يسمح بدخول المشروبات الكحولية والاسلحة البيضاء والشيشة للشواطئ نهائيا وسيتم مصادرتها و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .



وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطىء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين.



وشدد المحافظ علي الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطيء وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.



وفي هذا الصدد؛ اجتمع اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع عمال الشواطئ المعينين للعمل علي الشواطئ المجانية والعامة (عمال الشماسي والمحصلين وعمال النظافة والمنقذين والمسعفين )حيث رحب السيد وكيل الوزارة بهم مؤكدا علي أن نجاح موسم الصيف يعتمد بنسبة كبيرة علي أداء العمال وإلتزامهم بالتعليمات الخاصة بالتشغيل ، منوها علي أن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع وهي التي تستحق كل الدعم وعلينا ان نوفر لها كل سبل الراحة علي الشواطئ كما حذر عمال الشواطئ من استغلال الرواد وفرض الاتاوات عليهم وأنه لن يسمح بعودة تلك الظاهرة للشواطئ مرة اخري.



وحث اللواء جمال رشاد العمال علي ان تكون شواطئنا واجهه حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها وشدد علي ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياة وحسن استقبال الرواد، كما استعرض خطوات الحجز الإلكتروني مؤكدا علي حق الحاجزين فى الجلوس فى الصفوف الأمامية علي الشواطئ.





إقبال محدود على شواطئ الإسكندرية فى شم النسيم (1)



إقبال محدود على شواطئ الإسكندرية فى شم النسيم (2)



إقبال محدود على شواطئ الإسكندرية فى شم النسيم (3)



إقبال محدود على شواطئ الإسكندرية فى شم النسيم (4)



الإسكندرية (1)



الإسكندرية (2)



شواطئ الإسكندرية (1)



شواطئ الإسكندرية (2)



